Basketball & Co. per App vom Automaten ausleihen

St. Pölten will Fittest City of Austria werden. Dabei sollen digitale Leihstationen für Sportgeräte helfen. So haben Sportlandesrat Jochen Danninger und Bürgermeister Matthias Stadler das Projekt der Sporttogo-Automaten initiiert. Gemeinsam mit Geschäftsführer von Sporttogo Matthias Mayr wurde schon die erste Station im Hammerpark präsentiert.

Ein zweiter Automat steht schon beim Robinson-Buffet an der Traisen, einer am Ratzersdorfer See und einer im neuen Fitnesspark Harland sollen in Kürze folgen. Das Ziel: Sportbegeisterten soll der Zugang zum öffentlichen Sportangebot erleichtert werden.

Nicht umsonst lautet die Vision von Sporttogo „Jeder Sport, zu jeder Zeit, an jedem Ort“. Geschäftsführer Mayr meint dazu: „Vielen Dank an das Sportland Niederösterreich und die Stadt St. Pölten, die an unsere Vision glauben und wie wir die Notwendigkeit einer gesünderen, fitteren und nachhaltigeren Zukunft sehen“.

Das Land will die Digitalisierung nutzen, um für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern eine barrierefreie Pforte zu Sport und Bewegung zu schaffen. Durch eine App und die Automaten sollen Sportgeräte genau dort öffentlich zur Verfügung stehen, wo sie auch gebraucht werden, in Parks, an Seen, an öffentlichen Plätzen. „In unserer Sportstrategie 2025 haben wir uns zum Ziel gesetzt die Digitalisierung nicht als Risiko, sondern als Chance zu sehen.“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

