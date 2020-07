Wenig hat trotz der aktuellen Situation für so viele Fragen gesorgt wie der Eröffnungstermin der Burger-King-Filiale. Fertig scheint das Restaurant an der Mariazeller Straße schon seit Wochen. Nun steht der Termin fest. „Wir sperren unser Restaurant in der Mariazeller Straße 104 am kommenden Montag, 27. Juli, auf“, bestätigt Jan-Christoph Küster für den Betreiber, die TQSR Group.

Die Eröffnung des ersten Burger Kings nach dem Rückzug vor mehreren Jahren hatte sich wegen Einsprüchen von Anrainern einige Zeit hingezogen. Nun dürften Whopper & Co. endgültig zurückkehren.