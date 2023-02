Zehn Jahre tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen in St. Pölten

Am Valentinstag ist der Rathausplatz rosa. Aber nicht aus den Gründen, aus denen man vielleicht glaubt. Bereits seit zehn Jahren ist der 14. Februar Termin für One Billion Rising in der Stadt, eine weltweite Bewegung in der Signalfarbe Pink. Der Tanz-Flashmob soll ein sichtbares und lautes Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen sein. Heuer stand er unter dem Motto "Rise for Freedom".

Die passende Choreografie zu den beiden Hymnen „Break the Chain“ und „Amazon Women Rise“ zeigte Sabine Hubmayer. Unterstützung gab es von den Ur-Ton Trommlern sowie von Angelika Sacher & Klaus Bergmaier mit ihren Revolutions-, Frauen- und Arbeiterinnenliedern.

Im Vorfeld wurden kostenfreie Tanzkurse sowie Workshops zum Erlernen der Choreografie für Schulklassen und Vereine angeboten. Heuer nahmen besonders viele Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler an der Aktion teil.

