6.300 pro Semester und somit mindestens 37.800 Euro hätte die ersten angehenden Psychotherapeuten ihr Bachelor an der Bertha-von-Suttner-Uni gekostet. Ihren Start ins Studium bekommen sie nun günstiger: „Wir haben die Gebühren in einigen Bereichen angepasst“, bestätigt Privatuni-Geschäftsführerin Silvia Weigl auf NÖN-Anfrage.

An Konkurrenz angepasst

In den ersten drei Semestern des Studiums „Psychosoziale Intervention“ sind nun jeweils 4.000 Euro zu bezahlen, erst ab dem vierten Semester betragen die Studiengebühren wie geplant 6.300 Euro. „Der erste Abschnitt umfasst das Psychotherapeutische Propädeutikum, also den ersten Teil der Psychotherapieausbildung. Das erfordert noch kein Vollstudium und ist daher bei anderen Anbietern günstiger“, erklärt Weigl. Daher habe man sich der Konkurrenz angepasst. Die Gebühren wurden gesenkt, um dafür zu sorgen, dass möglichst viele Studenten trotzdem an der neuen Uni in St. Pölten starten und nicht, wie es auch möglich ist, erst ab dem vierten Semester einsteigen.

Bisher nutzt erst eine kleine Gruppe das neue Ausbildungsangebot in der Landeshauptstadt. Durch ein flexibles Anmeldesystem erwartet die Privatuni jedoch sukzessive neue Einschreibungen. Studenten können laufend mit der Ausbildung beginnen. Das soll vor allem für Berufstätige Erleichterung bringen.

Master-Studium startet früher als geplant

Gut nachgefragt wird das Master-Studium Psychotherapie. „Weil das Interesse so groß ist, starten wir damit früher als geplant“, freut sich Weigl. Los geht‘s nicht erst 2021, sondern im kommenden Wintersemester, ab Oktober 2019. Bewerben kann man sich ab April.