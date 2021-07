Ein Einsatz nach dem anderen, insgesamt vier Mal rückte die St. Pöltner Stadtfeuerwehr am Montag aus.

Gerade erst von einem Kleinbrand im Stadtgebiet retour, mussten die Feuerwehrmitglieder gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vermutlich mehreren eingeklemmten Personen auf die A1-Westautobahn fahren. Bei Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges der Stadtfeuerwehr konnte aber Entwarnung gegeben werden – niemand war eingeklemmt; es entstand lediglich Blechschaden. Ein Auto war zwischen einem Lkw und der Leitschiene verkeilt. In der Zentrale angekommen, wurde die Mannschaft des Rüstlöschfahrzeuges gegen 15 Uhr zu einem Fahrzeugbrand, wieder auf die A1-Westautobahn, dieses Mal unweit des Knoten St. Pölten, entsandt.

Bereits von weitem war eine Rauchsäule zu erkennen. Das Führerhaus eines Lastwagens stand in Vollbrand. Bei den Löscharbeiten kamen auch Wasserwerfer zur Verwendung. „Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeugteile und auf die Begrünung konnte so erfolgreich verhindert werden. Nichts desto trotz brannte die Zugmaschine komplett aus“, schildert Kevin Luger, Sprecher der St. Pöltner Stadtfeuerwehr. Der vierte Einsatz war schließlich die Bergung des ausgebrannten Lkw von der Autobahn. Auch das ging reibungslos über die Bühne, sodass die Stadtfeuerwehr an diesem Tag ihre Professionalität wieder unter Beweis stellen konnte.