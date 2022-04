Oksana Ayhan: „Eine Stunde im Keller ist wie ein ganzer Tag“

Werbung

Einige Städte in der Ukraine sind zerstört, viele Menschen sind gestorben. Sie hat niemanden sterben gesehen, trotzdem konnte sie nicht bleiben, weil es keine Möglichkeit gebe, zur Ruhe zu kommen. In St. Pölten fühlt sich die 30-jährige Ukrainerin Oksana Ayhan wieder sicher. Der NÖN erzählt sie von ihrer Flucht und ihren Plänen für die Zukunft.

„Um 11 Uhr schrillte der Alarm. Im Fernsehen wiesen sie uns an, dass wir in den Keller oder die Garage gehen sollen“

Als am 24. Februar der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine startete, dachte Ayhan noch nicht ans Weggehen. Auch wenn sie auf den Straßen viele Leute mit Koffern sah. „Um 11 Uhr schrillte der Alarm. Im Fernsehen wiesen sie uns an, dass wir in den Keller oder die Garage gehen sollen“, erinnert sich Ayhan an diese Schreckensmomente. Drei Tage verbrachte sie dort. „Eine Stunde im Keller ist wie ein ganzer Tag“, sagt die junge Ukrainerin. Es ging ihr schlecht, sie weinte viel. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schwach bin“, sagt sie im Gespräch mit der NÖN.

Im Keller erfuhr sie von anderen Frauen, dass die türkische Regierung Türken evakuieren lässt. Weil Ayhans Mann Türke ist, entschieden sie sich, die Botschaft in Kiew aufzusuchen. „Sie konnten uns aber nicht helfen. Es gab nur zwei Busse, aber die waren voll.“ Die Angst vor der Rückfahrt war groß, also nahmen sie den Zug und fuhren 20 Stunden zu Ayhans Mutter, die im Westen der Ukraine lebt. Sie will vorerst bleiben. „Sie hat ihre Koffer gepackt und ist bereit zu gehen“, sagt Ayhan.

Ayhan fühlte sich dort auch nicht sicher. Also entschieden sich die Ukrainerin und ihr Mann, das Land zu verlassen. Sie fuhren nach Tschop und trafen dort auf Soldaten, die beim Kauf der Tickets halfen. 30 Minuten dauerte die Fahrt nach Ungarn. Eigentlich wollten die drei nach Deutschland, aber ein Onkel von Ayhans Ehemann lebt in St. Pölten und bot Hilfe an.

Die erste Zeit wollte sie nichts machen und hat sich eingeigelt. Mittlerweile ist sie gut angekommen. Hat sogar ihr Studium im Bereich Grafikdesign wieder aufgenommen, das nun online stattfindet. Sonst ist sie mit ihrem Hund Milan unterwegs und erkundet die Stadt.

