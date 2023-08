Airshow und Rundflüge am Völtendorfer Flugplatzfest

Wer die letzten zwei Tage rund um St. Pölten verbrach, hat wird einen regen Anstieg des Flugverkehrs festgestellt haben. Das Völtendorfer Flugplatzfest sorgte am Samstag und Sonntag dafür, dass am Himmel immer was los war.

Nach Corona bedingter Pause ging das Flugfest in die sechste Runde und konnte auch heuer wieder zahlreiche Menschen anlocken. Gegen 11 Uhr war der Parkplatz am Sonntag fast vollständig gefüllt, ohne Einweiser hatte man fast keine Chance auf einen Parkplatz. Den vielen Gästen wurde allerdings auch einiges geboten: Bei freien Eintritt gab es zu jeder vollen Stunde das Showprogramm der Flying Bulls, welche mit ihren Helikoptern spektakuläre Formationsflüge vorführten. Darüber hinaus gab es auch den einzigartigen Kunstflug mit dem Segelflugzeug-Typ "Fox".

Für alle die das Spektakel selbst aus der Luft erleben wollten, gab es mehrere Möglichkeiten für Rundflüge. So standen unter anderem Rundflüge mit der "Antonov 2" (AN-2) am Programm. Dieser Luftfahrzeug-Typ ist der größte, einmotorige Doppeldecker der Welt. Zusätzlich konnte man mit „Heliline“ Helikopterrundflüge und es gab auch einige Ausstellungsstücke zu bewundern, wie einen Polizeihelikopter oder einen neun zylindrigen Flugzeugmotor, welcher im Stand zum Laufen gebracht wurde. Für Speis und Trank wurde ebenfalls vom Fliegerclub St. Pölten gesorgt.