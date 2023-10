„SALÒ" sorgte für Euphorie beim Publikum im Cinema Paradiso

Wilde Tanzeinlagen des Sängers, lautes Mitsingen der Gäste und sogar ein kleiner Moshpit – all das war dabei, beim Gig von SALÒ im Cinema Paradiso. Bei freiem Eintritt performten die Wahl-Wiener 18 Songs und versetzte Fans regelrecht in Ekstase.

Schon ab dem ersten Song füllte die Band den Club 3 mit ihrer Power und sorgte für gute Stimmung bei den Gästen. Mit seinen autobiografischen Texten sowie intuitiven Tanzschritten, gepaart mit Synth-Sounds und 80er-Beats traf Sänger Andreas Binder beim Publikum genau ins Schwarze. Bevor das Lied „AMS“ an der Reihe war, erklärte der Musiker die Bedeutung des Songs. Er sprach humorvoll von seinem Besuch beim Arbeitsmarktservice und der platonischen Beziehung zu seiner Betreuerin. Auch weitere Nummern seines neuen Albums wie „Internetfreundin“ oder „Ich glaube nicht an Dinosaurier“ durften nicht fehlen.

Etwas ruhiger wurde es bei den Songs „Wie viel Kalorien hat der Wahn“, „Bonjour Tristesse“ und „Alle meine Katzen“. Der letzte Song thematisiert seine verstorbenen Katzen. „Alle meine Katzen sind schon seit 20 Jahren tot, das liegt daran, dass meine Mama an der Bundesstraße wohnt“, erzählt er von den Lyrics, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Noch bevor der „Punk-Part“ des Konzertes startete, war die nächste Überraschung im Gange. Das Lied „All by myself“ von Celine Dion dröhnte aus den Lautsprechern, bis die Band den Cover-Song „Du trägst keine Liebe in dir“ anstimmte und das Publikum zum Mitsingen anregte.

Kurz nachdem „SALÒ“ von der Bühne aus Sekt ans Publikum verteilte, war die Stimmung am Höhepunkt des Abends. Bei „Glock 17“ sangen Fans lautstark mit und bildeten einen kleinen Moshpit, wie man ihn sonst nur von großen Punk-Konzerten kennt. Die Band „riss die Hütte“ mit ihrer Darbietung ab. Zum Abschluss des Abends spielten die Musiker „Apollonia sitz bei Edeka an der Kasse“ und brachten die teils schweißgebadeten und glücklichen Gäste ein letztes Mal zum Mitsingen und Tanzen.