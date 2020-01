Die Generali Invaders feiern auch heuer die größte Super-Bowl-Party der Landeshauptstadt. In der Nacht von Sonntag auf Montag treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers und küren den Champion der NFL. Gespielt wird im neuen Hard Rock Stadium in Miami Gardens (Florida) und die größte weltweite Sportübertragung des Jahres wird ab Mitternacht (MEZ) auch im Hollywood Megaplex auf der gigantischen IMAX-Kinoleinwand live übertragen. Dabei es gibt aber nicht nur die Möglichkeit, gemütlich im Kinosessel die Super Bowl zu schauen, sondern man kann auch bei Sportsbar-Feeling am Big Screen im Popup-Kino mit den Teams mitfiebern.

Das „Babylon“ verwöhnt die ganze Nacht mit typischem American Food. „Fürs echte American-Feeling der Fans stehen Burger und Pommes auf der Speisekarte, auch für Getränke und Popcorn ist gesorgt“, verspricht Invaders-Obmann Michael Steiner dazu jede Menge „Mega-Aktionen“.

Im Mittelpunkt steht aber das Spiel zweier echter Traditionsteams. Der beste Quarterback spielt gegen die beste Defense der heurigen Play-offs – Patrick Mahomes mit all seinen Waffen auf der einen und die exzellente 49ers-Defense auf der anderen Seite, lautet die sportliche Storyline. Beginn der Super-Bowl-Party LIV der Generali Invaders ist bereits um 21 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf um 25 Euro an den Kinokassen und online auf www.megaplex.at.

Die Invaders, die vom Norden nach St. Georgen umgezogen sind, kann man auch bei der Stadionadaption unterstützen, auf ibiy.net/Invaders.