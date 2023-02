Arzt des St. Pöltner Spitals erhielt Preis für Prothesen-Optimierung

Für seine Forschung zur Verbesserung von myoelektrischen Prothesen ist Matthias Luft mit dem 2. Preis beim Theodor-Billroth-Preis der Ärztekammer für Wien ausgezeichnet worden.

Luft ist seit Ende 2021 Assistenzarzt an der Klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie am Universitätsklinikum St. Pölten. Zuvor hat er etwa in St. Gallen, München und Sydney Erfahrung gesammelt. Bei der Studie konzentrierte sich Luft unter Leitung von Oskar Aszmann vom AKH Wien und in enger Zusammenarbeit mit Oberarzt Konstantin Bergmeister vom Uniklinikum St. Pölten auf die Verbesserung myoelektrischer Prothesensteuerung.

Mehr Signale vom Muskel zur Prothese

Die elektrisch betriebenen Prothesen erhalten ihre Bewegungssignale von Nerven oder Muskeln. Für die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine wurde ein „Bio-Hub“ entwickelt, der Informationen erfasst, übersetzt und weiterleitet.

Ziel war es, die Anzahl der Bewegungssignale zu vermehren und die Qualität zu verbessern. Dazu wurden anstatt eines Nervs mehrere Nerven in einen Muskel verpflanzt. Zukunftsvision ist, alle Nervensignale, die für eine realitätsnahe Steuerung des Unterarms verantwortlich sind, in dem „Bio-Hub“ zu bündeln.

