Plan für Garten und das Alumnat in St. Pölten

Der revitalisierte Neptunbrunnen mit einem Hain, Wasserkaskaden, die in einem seichten Becken münden und Sichtfenster, die die umgebene Mauer durchbrechen, um Lust auf den innerstädtischen Garten zu machen. Nach dem Beschluss für die Vergabe des Planungsauftrags an das Büro „landschafft“ liegen nun die konkreten Pläne vor, die Baudirektor Wolfgang Lengauer gemeinsam mit Diözesanbischof Alois Schwarz und Bürgermeister Matthias Stadler präsentierte.

Der neue Park wird in drei Bereiche aufgeteilt: in den bis zu 520 Quadratmeter großen Alumnatshof mit Hauptzugang von Süden mit einer wassergebundenen Oberfläche, den 360 Quadratmeter großen Neptun-Hain mit Brunnen und das knapp 500 Quadratmeter große Franziskanergärtlein mit Blumenwiese und Rasenfläche. Der Brunnen wird voraussichtlich aus dem Bischofsgarten übersiedelt. Die Zustimmung des Bundesdenkmalamts steht aber noch aus. Im Süden wir eine Treppe in den Garten führen sowie barrierefrei eine Rampe. Die Gestaltung sieht auch ein behindertengerechtes WC inklusive Babywickelraum sowie einen kleinen Stützpunkt für die Stadtgärtnerei im Nebengebäude vor.

Nicht nur im Garten auch außerhalb soll es in der verkehrberuhigten Zone mehr Grün geben. Foto: Foto: NOEN

„Ich gehe oft durch die Stadt und dann steht man bei dieser Mauer an, dabei ist es so ein schöner Ort“, freut sich Schwarz, dass der Garten bald der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Es sei schön, die Stadt mit der Stadt weiterzuentwickeln. Stadler spricht von einer neuen innerstädtischen Qualität, die auch außerhalb des Gartens entstehen wird. Schließlich soll man nicht „im Verkehrsgeschiebe stehen, wenn man aus dem Garten herauskommt“, sagt der Bürgermeister. Auch vor dem Eingang sollen Bäume gepflanzt werden.

Pläne gibt es jetzt auch für die Nachnutzung des Alumnats. Die neu gegründete Alumnat Beteiligungs GmbH von Michael Wagner und Anja Herwig hat eine gewerbliche Nachnutzung als Ziel. Die ist für 60 Jahre mit der Diözese vertraglich festgehalten. „Das Gebäude soll sich nach außen öffnen. Wir planen auch eine Durchwegung“, sagt Wagner. Die schönen Kreuzgänge sollen dann in mehr Leichtigkeit strahlen, betont Herwig.

