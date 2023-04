Sanierungsarbeiten in Wilhelmsburger Grubtalsiedlung gehen weiter

Nach Ostern beginnen nun in der Grubtalsiedlung die Bauarbeiten im zweiten Teilbereich. Bis Mitte Dezember sollen sie abgeschlossen sein. Die Stadtgemeinde hatte die Bewohner davor zu einem Info-Abend ins Volkshaus eingeladen. Gregor Grossinger von Henninger und Partner erklärte in Wort und Bild die Sachlage, zeigte den Umfang der Arbeiten sowie den Bauzeitplan und stand für Fragen im Anschluss zur Verfügung.

Notwendig ist es, die Kanalisation mit Regenwasser- und Schmutzwassser-Kanal sowie die 60 Jahre alte Wasserleitung auszutauschen und zu erneuern, inklusive Anschlusssleitungen auf öffentlichem Gut. Die größere Dimension der Wasserleitung soll auch im Brandfall die notwendigen Wassermengen garantieren. Ebenso gibt es für jeden Liegenschaftsbesitzer die Möglichkeit, bei Bedarf mit allen Einbauten-Trägern wie EVN, Telekom und Kabelplus, allfällig notwendige Arbeiten zu koordinieren und durchzuführen. Nach dem Abschluss aller Sanierungsarbeiten werden die Straßenoberfläche und die Straßenentwässerung neu hergestellt.

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde die Vergabe von zirka 1,5 Millionen Euro an Sanierungsarbeiten für Abwasser-Ableitungsanlage, Wasserversorgungsanlage und Straßenbau beschlossen sowie die Vergabe an die Firma Porr als ausführende Baufirma. Heuer werden die Sanierungsarbeiten in der Grubtalsiedlung III und IV, nächstes Jahr dann II, V und VI umgesetzt.

Für die Anrainer soll es so wenig Behinderungen wie möglich geben. Die erforderlichen Arbeiten werden so rasch als möglich umgesetzt, bitten die ausführenden Firmen um Verständnis.

