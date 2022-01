Abstimmen für das beste Foto

Mit dem neuen Jahr startet die NÖN auch ihre Foto-Challenge. In der Facebook-Gruppe „Fotografie in St. Pölten“ stimmten die Mitglieder bereits ab und ermittelten so die drei Finalisten. Anja Bene, Birgit Loe sowie Gerhard und Anna Zitzmann reichten ihre Bilder ein. Jetzt seid Ihr an der Reihe. Stimmt ab - das Voting läuft bis Dienstag, 12 Uhr.

Fotowettbewerb St. Pölten Welches Foto gefällt euch am besten? Foto von Anja Bene Foto von Birgit Loé Foto von Gerhard und Daniela Zitzmann



Weiter

semket Anzeige 25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

Die Teilnahme ist nur über die Facebook-Gruppe „Fotografie in St. Pölten“ möglich. So kann jeder im nächsten Monat seine persönlichen Kunstwerke und Schnappschüsse einreichen.