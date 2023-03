HTS-Ball-Gäste auf rauschendem Ball-Flug

In die Lüfte der Balleuphorie abheben und den vorübergehenden Perspektivenwechsel genießen. Beim Ball der Höheren Tourismusschule St. Pölten hoben die Gäste zusätzlich zu diesem Schwebegefühl, das Ballveranstaltungen auslösen können, gemeinsam unter dem Motto „Welcome to our final destination“ zu einer abschließenden Ballnacht der Maturantinnen und Maturanten im WIFI St. Pölten ab.

An unterschiedlichen „Gates“ ereigneten sich die Ballattraktionen wie das Eintanzen, die „Happy Hour“, die Mitternachtseinlage, Tombola und das Schätzspiel. Für den Durst der „Ball-Fluggäste“ standen nach dem Abflug bei der Eröffnung des Balles verschiedene Bars mit qualitätsvollen Drinks und Cocktails bereit. Darüber hinaus konnten sich die Gäste während der fliegenden Ballnacht entweder zu der Musik der Big Band Southern Woodquarter oder in der Disco zu den Beats von DJ Zeus die Füße vertreten. Für den „Höhen-Hunger“ wurden zahlreiche kulinarische Spezialitäten an Board serviert. Mit den gesammelten Erfahrungen und Erinnerungen landeten die Gäste des „Ballflugschiffes“ schließlich am Ende des Abends wieder sicher beim „Check-Out“.