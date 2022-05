Partystimmung beim Tuesday Nightskating-Comeback in St. Pölten

Werbung

Nachdem letztes Jahr Corona-bedingt nur wenige Ausfahrten möglich waren, ist Tuesday Nightskating heuer mit regulärem Programm zurück. Insgesamt stehen dieses Jahr neun Fahrten am Programm. Die erste Ausfahrt in St. Pölten fand unter dem Motto „I am from Autria“ statt. Mit Partybus und Musik starteten die Teilnehmer vor dem Klangturm.

„Das erste Thema ist vielleicht auch etwas meiner Vergangenheit geschuldet“, erklärt Schirmherr Anton Pfeffer mit einem Schmunzeln im Austria Wien Trikot. „Ansonsten haben wir jedes Mal ein anderes Thema, also da ist für jeden was dabei“, so Pfeffer weiter. In Zukunft können sich die Skater auf Mottos wie „Fête Blanche“ oder eine „Pyjamaparty“ freuen.

Das Event findet dabei im zwei Wochen Rhythmus statt. Jede zweite Woche geht es durch St. Pölten, in der Woche dazwischen durch Wiener Neustadt. Die Teilnahme an Tuesday Nightskating ist natürlich kostenlos. Treffpunkt ist immer um 19 Uhr beim Klangturm in St. Pölten bzw. am Hauptplatz in Wiener Neustadt. Um 19:30 Uhr geht es dann los.

