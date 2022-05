Tag der Offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Viehofen

Vollbild

Tobias Weichhart, Hannah Edlinger und Ghonchei Rojan kümmerten sich um das leibliche Wohl. Feuerwehrkommandant Stefan Leitner und Fritz Zeitlhofer beim Tag der Offenen Tür. Auch Anja, Radina und Marlena halfen brav mit. Das frisch geweihte LAST-Fahrzeug konnte von allen Besuchern bewundert werden. Marco, Chiana, Radina, Anja, Marlena und Flo erkundeten das große Feuerwehrauto. Julia Leb, Noah Dürrauer, Sabine Zeitlhofer und Eva Eichelberger genossen das gute Wetter. Auch die älteren Generationen nutzten den Tag der offenen Tür um das neue Feuerwehrhaus zu besichtigen. Stolz ist die Feuerwehr St. Pölten-Viehofen auf ihren Eröffnungswein mit dem eigenem Logo am Etikett. Patrick Zeitlhofer und Alexander Hübelbacher begaben sich nach eigener Tradition aufs Dach des neuen Feuerwehrhauses. Theresa und Hannah flüchteten vor der Hitze in den Schatten der Feuerwehrhalle. Marina und Stefan Gradinger kamen mit ihren Kindern Ella-Luisa, Olivia und Manuel zum Mittagessen. Theres und Maximilian freuten sich schon aufs Essen. Manuel Kräftner brachte mit seinem Hund Wolfi tatkräftige Unterstützung.

