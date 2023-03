Gründer erzählten ihre Geschichte

Wo einst Schweine gehalten wurden, entsteht künftig ein veganes Produkt: Der Wagramer Hannes Weichhart hat im Stall des ehemaligen Bauernhofes seiner Familie eine Tempeh-Produktion aufgebaut. Als er davon berichtete und erstmals das Wort Tempeh fiel, blickte man beim ersten Founders Talk im St. Pöltner Rathaus in jede Menge fragender Gesichter.

Das will er ändern. „Mein Ziel ist es, Tempeh bekannt zu machen“, so der junge Gründer, nachdem er erklärt hatte, dass es sich dabei um ein aus Indonesien stammendes Produkt handle. Hergestellt wird das aus Sojabohnen. Weichhart probierte sich zuerst in der eigenen Küche an der Tempeh-Herstellung, mittlerweile entwickelte er die Marke „Zack die Bohne“ und steht mit seiner Erlebensmittel GmbH kurz vor dem Verkaufsstart seines Produktes.

Beim ersten Founders Talk im St. Pöltner Rathaus: die "Founders"-Mitglieder Christoph Oblak, Daniel Ratzinger, Bernhard Dengler, NÖN-Redakteurin und Moderatorin Lisa Röhrer, die Speaker Richard König und Hannes Weichhart, Gründungsbeauftragter Wolfgang Kern, Bürgermeister Matthias Stadler und "Founders"-Obmann Hannes Baumgartner. Foto: privat

Weichhart ist einer von zwei St. Pöltner Gründern, die bei der Premiere des von den „Founders STP“ veranstalten Events aus dem unternehmerischen Netzwerk plauderten. Für den zweiten Gründer, Richard König, hat sich das Team um Vereinsobmann Hannes Baumgartner ein Kontrastprogramm überlegt: Der etablierte Unternehmer, der auch im Bereich Investment tätig war, erzählte von seinem aktuellen Projekt, der Saint Charles Apotheke. Außerdem ließ der „Serientäter aus der Region“, wie er sich selbst nannte, für die rund 140 Gäste seine unternehmerische Laufbahn Revue passieren. Er sprach von dem Beginn der Unternehmensgründung mit viel Arbeit und wenig Geld, Rückschlägen und der Leidenschaft für das Unternehmertum, die trotz allem nie erlosch.

„Founders STP“-Obmann Hannes Baumgartner freute sich, dass so viele Gäste zur Premiere des Founders Talks kamen. In Zukunft soll daraus eine mehrmals jährlich stattfindende Event-Reihe werden, bei der St. Pöltner Gründerinnen und Gründer ihre Geschichten erzählen. Gleichzeitig sollen die Gesprächsrunden Raum zum Netzwerken geben, den die „Founders STP“ auch bei ihren monatlichen Stammtisch-Treffen bieten wollen.

Volles Haus beim ersten Founders Talk. Foto: Vorlaufer

Bürgermeister Matthias Stadler und sein Vize Harald Ludwig (beide SPÖ) bedankten sich bei dem Vereinsvorstand für ihre Arbeit. „Die Gründerzeit ist im 21. Jahrhundert in St. Pölten angekommen und die Enterprising City bereitet den Boden für Unternehmergeist am Standort. Mit dem neuen Masterplan hat sich unsere Stadt das Ziel gesetzt, konsequent zu agieren, statt zu reagieren“, betonte Stadler. Dazu hat sich die Stadt mit Wolfgang Kern im Oktober 2022 auch einen Gründungsbeauftragten ins Team von ecopoint geholt, der das unternehmerische Ökosystem in St. Pölten und im gesamten Zentralraum weiter aufbauen soll. „Es formieren sich Stadt, Supporter, Unternehmen und Start-ups zu einer großen Gemeinschaft. Die Potenziale und Ziele sind auch im Masterplan festgehalten“, erklärte Kern. Dass die Arbeit der „Founders STP“ dazu wesentlich ist, waren sich auch Masterplaner Josef Wildburger und Plattform-Obmann Dominik Mesner einig, die ebenfalls dem ersten „Founders Talk“ lauschten.

