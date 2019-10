„Die organisierte Bettelei hat offensichtlich in den in den letzten Monaten wieder stark zugenommen“, beklagt FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger. Bettlerbanden würden trotz Verbots immer noch ihre Bettelsklaven ausschicken. Der Polizei seien die Hände gebunden, da organisiertes Betteln nut schwer nachzuweisen sei. „Dieser Zustand kann nur durch ein sektorales Bettelverbot wirksam bekämpft werden“, ist Otzelberger überzeugt.

Die FPÖ will daher in dieser Frage die St. Pöltner befragen. „Direkte Demokratie ist in aller Munde. In der Schweiz ist die Bevölkerung direkt in den demokratischen Prozess eingebunden“, argumentiert Otzelberger in der Gemeinderatssitzung.

Dem Antrag wurde die Dringlichkeit mit den Stimmen der SPÖ und den Grünen nicht stattgegeben.