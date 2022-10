Frauen arbeiten in NÖ ab 28. Oktober unbezahlt

Die St. Pöltnerin Elisabeth F. hat ihr Leben gearbeitet - und daneben vier Kinder groß gezogen. Sie hat sich immer um die Betreuung der Kinder, deren Großeltern und den Haushalt gekümmert - das ging oft nur mit Teilzeitarbeit. Oft auch nur mit schlecht bezahlter. Die Pension ist bereits in Sichtweite, doch Elisabeth F. weiß jetzt schon: Viel wird sie nicht bekommen. So wie viele andere Frauen hat sie nun Angst, in die Altersarmut zu schlittern.

Der 28. Oktober ist in Niederösterreich Equal Pay Day: Das bedeutet, heute haben Vollzeit arbeitende Männer bereits das Jahreseinkommen von Vollzeit arbeitenden Frauen erreicht. Österreichweit fällt er auf den 30. Oktober.

Die Leiterinnen verschiedener St. Pöltner Institutionen, die speziell Frauen fördern, haben sich zu diesem Anlass getroffen, und eine Reihe von Forderungen aufgestellt, die diese strukturelle Benachteiligung aufbrechen sollen:

Einkommenstransparenz in allen Betrieben

Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen; Quoten in Aufsichtsräten und Führungspositionen

Öffentliche Auftragsvergabe und Wirtschaftsförderung gekoppelt an Gleichstellungsmaßnahmen in Betrieben

Beseitigung der ungleichen Verteilung von Hausarbeit

Ausbau von bedarfsgerechten Kinderbetreuungseinrichtungen und ganztägigen Schulformen

Erhöhung der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung von Frauen

Förderung von beruflicher Aus- und Weiterbildung und des Wiedereinstiegs

Neubewertung von Arbeit zur Aufhebung der Gehaltsdiskrepanzen zwischen typisch weiblichen und männlichen Branchen (z. B. Aufwertung personenbezogener Dienstleistungen wie Pflege, Kinderbetreuung)

Berufsorientierung für Jugendliche zur Beseitigung ihrer geschlechtertypischen Berufswahl (Mädchen in „Männerberufe“, aber auch Burschen in „Frauenberufe“)

Die sogenannte "Einkommensschere" kommt durch verschiedene Dinge zustande: Das geringere Lohnniveau in Branchen mit hohem Frauenanteil, erhöhte Teilzeitarbeit und mehr Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit durch Care-Arbeit, die nach wie vor meistens an Frauen hängen bleibt.

„Die Lebenssituationen der Frauen sind verschieden. Was sie verbindet ist, dass sie mit gesellschaftlichen Strukturen konfrontiert sind, die sie arm machen, ihnen gerechte Bezahlung vorenthalten, gesellschaftliche Teilhabe verhindern und ihnen soziale Sicherheit verwehren", sagt die Leiterin des Büros für Diversität Martina Eigelsreiter,.

Diverse Gründe für Ungleichstellung

Die spezielle Position von Frauen mit Migrationserfahrung kehrt die Leiterin der Beratungsstelle FAIR Johanna Reithner hervor: „Die Folgen der Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern und somit die schlechtere Bezahlung von Frauen hat für die einzelne Frau drastische Folgen. Migrantinnen sind hier genauso wie alle Frauen betroffen."

Speziell haben sie zusätzlich mit Anerkennung ihrer Qualifikationen und dementsprechend fehlendem Berufsschutz und daraus resultierende Dequalifizierung zu kämpfen. Auch das teilweise fehlende Wissen über ihre Rechte, Kollektivverträge und Gleichbehandlungsgesetze kann zu weiteren Diskriminierungen am Arbeitsmarkt führen.

"Brüchige Erwerbsbiografien" als Armutsrisiko

Dadurch, dass Frauen meistens sowohl Haushalt als auch Kinder schupfen müssen, kommen sie weniger oft in Vollbeschäftigung. "Allerdings stellen nicht nur die atypischen Beschäftigungsformen ein Armutsrisiko dar, sondern auch die brüchigen Erwerbsbiografien von Frauen", sagt Rita Olah, Leiterin des Frauenwohnheimes der Emmausgemeinschaft St. Pölten.

Kinderbetreuung war ein Hauptthema der Diskussion: "Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass eines der Haupthindernisse bei der Arbeitsplatzsuche die fehlende Kinderbetreuung in Niederösterreich darstellt – einerseits die fehlenden Plätze, aber andererseits die unzureichenden Öffnungszeiten", erzählt Barbara Seyrl, Projektleiterin Frauenprojekt fairwurzelt, "zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr ist das Kind bestenfalls in der Landeshauptstadt in St. Pölten betreut, in ländlichen Gebieten teilweise bis 14 Uhr, das nur an manchen Tagen."

