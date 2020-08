Als Künstlerinnen-Kollektiv „Hippolyt & Töchter“ bespielen Fotografin Edith Haiderer und bildende Künstlerinnen aus der Region leere Schaufenster in der Innenstadt.

Bei diesem bereits realisierten Projekt aus dem Bid Book für die Kulturhauptstadt 2024 „haben die Künstlerinnen die Möglichkeit, zu divergenten Themen Stellung zu nehmen“, erklärt Initiatorin Haiderer. In den jetzt neu gestalteten und erweiterten Schaufenstern setzen die Künstlerinnen ein Statement aus weiblicher Sicht zum Corona-Jahr 2020.

Mit dabei neben Edith Haiderer sind die bildende Künstlerin und Kunsttherapeutin Ingrid Loibl und Künstlerinnen aus der Region wie Dalia Blauensteiner, Silvia Fembeck, Eva Riebler, Renate Habinger, Andrea Zapanta Scharf, Elisabeth Gradinger, Brigitte Saugstad, Christa Dietl und Elisabeth Kallinger.

Derzeit stellen die Künstlerinnen in leer stehenden Geschäftslokalen im Herrenhof aus und in Auslagen in der Linzer Straße, auch in den Schaufenstern gegenüber dem Stadtmuseum. Sie eröffneten die Dauerausstellung im öffentlichen Raum gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Stadler, Kulturamtsleiter Thomas Karl und Musikschuldirektor Alfred Kellner.