Studierende der NDU besuchen kostenlos Vorstellungen im Landestheater

„Mit dieser Möglichkeit fördern wir die Bereitschaft der Studierenden, auch am Abend am Standort St. Pölten zu verweilen, und hoffen, das Kultur- und Nachtleben durch die vermehrte Anwesenheit eines jungen, internationalen Publikums zu bereichern“, informiert Herbert Grüner, Rektor der New Design University. Neben der Fachhochschule St. Pölten ist die NDU die zweite Hochschule, die ihren Studierenden gratis Zutritt zu Kulturveranstaltungen ermöglicht.

„Unser Haus soll als Ideenmotor, als relevanter Ort des gesellschaftlichen Diskurses gesehen werden und als Ort der Unterhaltung dienen“, sagt Olivia Khalil, Geschäftsführerin des Landestheaters. Die „freetheater“-Kooperation sei die beste Option, Theater niederschwellig besuchen zu können.

Möglich ist die Kartenreservierung für Studierende bereits 30 Tage vor der Vorstellung. Wichtig bei der Kartenabholung ist das Vorzeigen des Studierendenausweises. Auch spontane Veranstaltungsbesuche sind möglich, wenn noch genügend Plätze vorhanden sind. Studierende erhalten pro Abend eine kostenlose Karte. Das Abholen von Karten für zwei weitere Mitstudierende ist erlaubt. Karten können telefonisch unter 02742/908080 600, per E-Mail unter karten@landestheater.net reserviert oder direkt im Kartenbüro des Landestheaters abgeholt werden.

Weitere Informationen unter landestheater.net/de/freetheater.