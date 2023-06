Neue Pächterin im Böheimkirchner Bad

Für hungrige und durstige Wasserratten gibt es im Freibad Böheimkirchen gute Nachrichten. Marion Doleschal hat mit ihrem Lebensgefährten Alexander Dobler das Buffet neu übernommen. Die geborene Wienerin hat in der Kurkonditorei Oberlaa am Neuen Markt gelernt und ist der Gastronomie treu geblieben. In der „Schwimmnudel“ gibt es nicht nur Getränke, Kaffee und Eis, sondern auch Snacks wie Pommes, Würstel, Schnitzelsemmel, Langos und täglich frisch gemachte kalte Gerichte. „Pommes sind der absolute Renner und gehen immer. Jetzt hoffen wir auf besseres Wetter als im Mai und Juni“, so Doleschal.