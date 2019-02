„Die Idee, ein Theaterstück zu schreiben, geistert schon lang in meinem Kopf herum“, sagt die St. Pöltner Kultur-Lady Renate Kienzl. Jetzt hat sie die Idee zu Papier gebracht, und noch mehr: Renate Kienzls Kunstkrimi „Duell“, nach einer Vorlage des Niederländers Joost Zwagerman, wird am Dienstag, 26. Februar, in der „Freien Bühne Wieden“ uraufgeführt, wenige Tage vor Eröffnung der Rothko-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum.

„Duell“ lässt tief in die Welt der Kunst blicken – spannend, witzig, tiefsinnig und klug. Jelmer Verhooff muss dabei dem Super-GAU für einen Museumsdirektor ins Auge blicken: Eine Faust durchschlägt ein Mark-Rothko-Gemälde im Wert von 30 Millionen Euro. Nicht im geschützten Museum, sondern bei der Wiederbeschaffung, nachdem das Bild verschwunden war. Aber: War es nicht doch dort, wo es hingehörte? Und: Wer oder was bestimmt eigentlich den Wert eines Gemäldes? Solche Fragen bringen das Kunstverständnis von Museumsdirektor Jelmer Verhooff ordentlich ins Wanken.

Reinhard Hauser, ehemaliger Intendant des Stadttheaters, spielt diesen coolen Kunstkenner. „Für ihn habe ich die Rolle geschrieben“, verrät Kienzl. Beteiligt an „Duell“ ist auch der St. Pöltner Künstler Marcello Hrasko, der die Aufführung mit einer Graphic Novel ergänzt.