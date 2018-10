Seit vielen Jahren haben es Flur- und Kleindenkmäler dem Wahl-St. Pöltner Josef Neuhold schon angetan. In seinem Heimatort Kainreith (Sigmundsherberg) begann er, Denkmäler zu fotografieren und auch deren Geschichte zu dokumentieren. „Mit diesem Interesse wurde ich vom damaligen Leiter des BhW angesprochen“, erzählt Neuhold. Nun kümmert er sich seit zehn Jahren als Leiter um den Fachbereich Klein- und Flurdenkmäler, der mittlerweile beim Museumsmanagement angesiedelt ist. Damit ist er ein Beispiel für die vielen Freiwilligen, die sich in der Freizeit ehrenamtlich engagieren.

„Religiöse Flurdenkmäler erzählen immer schicksalhafte, erlebte Geschichten.“ Josef Neuhold, Fachbereichsleiter Klein- und Flurdenkmäler

Marterl sind für Neuhold Zeugen für das religiöse Leben am Land. „Flurdenkmäler erzählen immer schicksalhafte, erlebte Geschichten.“ Das können sowohl positive als auch negative Erlebnisse sein. So errichteten die Bürger früher Marterl und Denkmäler, wenn ein Familienmitglied eine schwere Krankheit überstanden hatte oder etwa eine Person an diesem Ort ums Leben gekommen war.

Die Mittagssäule Maria Dreieichen in der Gemeinde Rosenburg-Mold hat es Josef Neuhold besonders angetan. | NÖN

Auch wenn jemand die Heimat verließ, wurde ein Marterl aufgestellt. „Es wurde dort errichtet, wo das letzte Mal ein Blick auf die Heimat geworfen werden konnte. Dann wurde ein Gebet gesprochen und weitergegangen“, führt Neuhold aus. Ihm macht es einfach Freude, diese Geschichten zu den Denkmälern zu recherchieren. Besonders angetan hat es ihm die Mittagssäule Maria Dreieichen in der Gemeinde Rosenburg-Mold. „Sie steht auf dem Weg zur Kirche auf einer schönen Säule“, so Neuhold.

Motivation der Leute zum Austausch

Im Brotberuf ist Neuhold Techniker. Für die Klein- und Flurdenkmäler engagiert er sich ehrenamtlich in seiner Freizeit, ebenso als Diakon in der Pfarre Maria Lourdes. Für ihn passt das gut zusammen. Er möchte Leute motivieren und zusammenbringen, damit sie sich in Gesprächen austauschen können. Mitmachen kann bei der Denkmalforschung jeder, der sich dafür interessiert. „Es gibt auch immer wieder Schulungen und auch einen Lehrgang, der modulweise absolviert wird“, weiß Neuhold, der auch von Anfang an bei der Kleindenkmalplattform marterl.at aktiv ist. Zwei Mal im Jahr organisiert Neuhold Fachtagungen mit Marterlwanderungen, die letzte vor zwei Wochen in Ober-Grafendorf.

