Fremder belästigt Schülerinnen .

Es machte in sozialen Netzwerken rasch die Runde. Ein Mann soll in St. Pölten seit Tagen Mädchen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren belästigen. Ein Foto des mutmaßlich Verdächtigen gibt es auch dazu - es wird unter Jugendlichen auf Facebook und Co. eifrig geteilt...