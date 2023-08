Die Ärzte als Festival-Highlight am ersten Tag

Das Frequency steht vor der Tür. Noch neun Tage, dann wird die Landeshauptstadt kurzzeitig wieder zur „Festival-Hauptstadt“. Rund 100 Acts werden von 17. bis 19. August im Green Park St. Pölten zigtausende Musikfans beschallen. Mit einem bunt gemischten Line-Up sorgen Veranstalter Harry Jenner und Co wieder für ein genreübergreifendes Festival.

Volle „Musikpower“ heißt es schon am ersten Tag des FM4-Frequency-Festivals. Erst letztes Jahr feierten Die Ärzte ihr Konzert-Jubiläum mit einer eigenen Berlin-Tour. Heuer stehen Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo González erstmals in St. Pölten als Headliner auf der „Frequency-Bühne“. Gleich am ersten Tag wird die „beste Band der Welt“ mit ihren Klassikern wie „Schrei nach Liebe“, „Westernland“ oder „Lasse reden“ für unvergessliche Momente bei Punk-Rock-Fans sorgen. Auch Weltstars wie Limp Bizkit mit ihrem Nu-Metal heizen dem Publikum mit härteren Tönen ein. Dröhnende Bassklänge liefern am Donnerstag EDM-Ikonen wie Brennan Heart, Robin Schulz und Meduza.

US-Rapper Macklemore ist heuer auch wieder am Start, genauso wie Deutsch-Rapper Alligatoah. Zwei junge Musiker Ennio sowie der kanadische Singer-Songwriter Ekkstacy, haben Indie-Fans jede Menge neue Songs mit im Gepäck.

Publikumslieblinge Imagine Dragons als Höhepunkt am zweiten Tag

Sie füllen ausverkaufte Stadien und stehen auch dieses Jahr wieder am 17. August als Hauptact auf der Bühne: Imagine Dragons. Mit seiner oberkörperfreien Performance und Hits wie „Radioactive“ oder „Believer“ wird Frontman Dan Reynolds für lautes Kreischen sorgen.

Geprägt von Rapp-Acts ist der zweite Tag des Festivals. Der Britische Rapper Central Cee sowie die deutschen Rapper Luciano und Trettmann liefern Rap der neuen Schule. Etwas ruhigere Klänge und melancholische Songs präsentiert der Brite Tom Odell am Freitag. Mit „Another Love“ oder „Heal“ zeigt der Sänger große Gefühle. Edwin Rosen und Frinc, zwei Neuerscheinungen aus Deutschland und Österreich, bringen „Neue Neue Deutsche Welle“-Vibes sowie Reggae-Feeling in deutscher Sprache mit.

Deutscher Indie-Rap-Rock zum Abschluss

Kraftklub, die fünfköpfige Truppe aus Chemnitz eröffnete vor 13 Jahren eine neue Musik-Ära. Mit ihrem Mix aus Deutsch-Rap sowie Indie-Pop gepaart mit Rock schafft es die Band heuer erstmals als Frequency-Headliner auf die Bühne. Deutsche Rapper wie UFO 361, K.I.Z., BHZ dürfen am letzten Tag des Festivals auch nicht fehlen. Genauso wie Nina Chuba mit ihrem Ohrwurm „Wildberry Lillet“ oder EDM-Star Armin Van Buuren.

Natürlich kennt auch heuer der Festivaltag am Frequency-Festival kein Ende. An allen drei Tagen geht die Party im Nightpark weiter. Bekannte DJs wie Sub Focus DJ Set, Lilly Palmer, USED, Lari Luke und viele mehr laden zum Tanz.

Weiter Informationen zum Festival und das vollständige Line-Up gibt es unter www.frequency.at.