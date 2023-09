Ein Drittel der potenziellen Drogenlenker aus dem Bezirk war negativ

Bei der Abreise des Frequency-Festivals führte die Landespolizeidirektion eine Schwerpunkt-Aktion durch, um beeinträchtigte Fahrerinnen und Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Die LPD gab nachher bekannt, 216 Personen wegen möglicher Suchtmittelbeeinträchtigungen und acht wegen Alkoholbeeinträchtigung den Führerschein entzogen zu haben.

Im Nachhinein häuften sich aber die Beschwerden über diese Schwerpunkt-Aktion. Hauptkritik-Punkte: Wer den Urintest nicht vor Ort abgeben wollte oder konnte, musste ungefähr zwei Wochen ohne Führerschein auskommen, bis das Ergebnis eines Bluttests da war. Außerdem kamen vielen Beobachterinnen und Beobachtern 216 Verdachtsfälle auf Suchtmittel gegenüber acht bestätigten alkoholisierten Fahrerinnen und Fahrern viel vor. Eine IFES Dunkelfeldstudie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit aus dem Jahr 2019 zählt einen Drogenlenker auf vier Alkohollenker. Die Polizei verwies darauf, dass wohl die Sensibilisierung im Bereich Alkohol hinterm Steuer besser gewirkt hatte als bei Drogen hinterm Steuer. Auf den sozialen Medien und in Leserbriefen tippten viele Menschen aber eher auf Willkür der Polizei.

Wie viele Personen tatsächlich ihren Führerschein nach einem negativen Drogentest zurückerhalten haben, ist schwierig zu eruieren. Im Bezirk St. Pölten war dafür die Bezirkshauptmannschaft zuständig. 18 Führerscheine wurden im Großraum VAZ während des Frequency abgenommen, 17 aufgrund eines Verdachtes auf Beeinflussung durch Suchtmittel. Die BH betont allerdings, dass es keine Garantie gibt, dass das ausschließlich Festivalgäste waren. Sechs Personen erhielten ihre Führerscheine zurück. Zahlen müssen sie den Bluttest sowie das Verfahren nicht.

Für die Stadt St. Pölten gibt es keine Zahlen. Eigentlich ist die LPD zuständig für abgenommen Führerscheine von St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern. Jedoch ist es nicht möglich, diese Dateien herauszufiltern, heißt es auf Anfrage. Sonst sind die jeweiligen Bezirkshauptmannschaften, beziehungsweise genauer Sicherheitsverwaltungsbehörden, zuständig. Gesammelte Zahlen gibt es nicht.

Beim ARBÖ begrüßt man grundsätzlich Kontrollen, „sie sind wichtig für die Verkehrssicherheit, auch wenn manchmal Unschuldige dabei sind“, so Pressesprecher Sebastian Obrecht. Die Wahrung der Intimsphäre bei Urintests wäre allerdings schon zu begrüßen.

Personen unter Suchtmittel-Einfluss seien viel schwieriger zu erkennen, als alkoholisierte, sagt Obrecht. Das liege unter anderem an der Vielzahl an Drogen sowie ihrer unterschiedlichen Wirkungsweise. Außerdem sei bei Drogen das Problembewusstsein sowie Schuldeingeständnis geringer. „Die Schwelle, sich alkoholisiert hinters Steuer zu setzen, ist größer.“ Und beispielsweise gibt es bei THC, dem Wirkstoff von Cannabis, keinen Schwellenwert, anders als bei Alkohol. Wer also vor zwei Tagen einen Joint geraucht hat, und immer noch auf den Test anschlägt, gilt als Drogenlenker.