Mathea: „Es war als Teenager ein Traum von mir, da zu sein“

NÖN: Wie geht’s dir ein paar Stunden vor dem großen Auftritt?

Mathea: Gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das gehört ja dazu.

Du hast ja jetzt schon Erfahrung, vor Menschenmassen zu spielen, beispielsweise beim Ukraine-Benefiz im Ernst-Happel-Stadion. Hast du Rituale vor dem Auftritt, die dir helfen?

Mathea: So eine Stunde vor dem Auftritt zieh ich mich zurück, geh noch einmal die Setlist durch mit meinem Team, dann gibt es eine halbe Stunde, in der ich wirklich für mich bin, wo ich versuche, herunterzukommen, das ist für mich so das Wichtigste.

Was sagst du zum restlichen Line-up?

Mathea: Ufo361 schau ich mir morgen an, es interessiert mich aber auch sonst alles sehr. Ich bin vorher auch ein bisschen durch den Nightpark gegangen und fand’s genial. Aber ich weiß nicht, was heute nach dem Auftritt passiert.

Ist das Line-up weiblich genug?

Mathea: Nein, es ist schade, wenn ich auf das Plakat schaue, sind in den ersten acht Zeilen nur Nina Chuba und ich als Künstlerinnen. Ich frag mich, was da los ist. Es gibt so viele tolle Künstlerinnen, es ist einfach nur schade.

Wenn dir vor fünf, sechs Jahren jemand gesagt hätte, dass du einmal am Frequency spielst, was hättest du da gesagt?

Mathea: Ich hätte es nicht geglaubt, weil das Frequency ist schon so ein Traum von mir, der jetzt in Erfüllung geht. Jeder kennt in Österreich das Frequency, es ist eines der größten Festivals. Das war als Teenagerin auf jeden Fall ein Traum von mir, da zu sein. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich da einmal stehen darf.

Bist du ein Festivalfan?

Mathea: Ich war in Salzburg bei uns öfter auf dem Electric Love Festival. Ich habe dann aber recht schnell begonnen, die Festivals zu bespielen als Künstlerin.

Könntest du dir das jetzt noch vorstellen, so drei Tage im Zelt, Dixie-Klos...

Mathea: Ehrlich gesagt nein (lacht). Es ist ein Vibe, wenn man darauf eingestellt ist, ist es schon geil.

Was braucht es denn für ein richtig gutes Festival?

Mathea: In Österreich vielleicht einmal ein All-Female-Festival. Das wäre doch eine Idee, darauf hätte ich richtig Bock.

Wer waren denn deine Inspirationen als Künstlerinnen?

Mathea: International eines meiner Vorbilder war und ist Alicia Keys. Und sonst gabs früher in Österreich leider nicht so viel. Das war auch das größte Hindernis, dass ich als junge Künstlerin überwinden musste, ich dachte immer, es ist total unrealistisch, dass ich als Künstlerin in Österreich erfolgreich bin. Weil, es gab niemanden außer Christl Stürmer. Die war ein Riesenvorbild für mich und ist es immer noch.

Es ist so cool, dass es mittlerweile so viele neue Leute gibt, wie Verifziert, Ness, die sind auch beide am Festival. Es verändert sich etwas in Österreich und das freut mich. Umso mehr freut es mich, dass ich als Künstlerin dann auch andere junge Menschen inspirieren kann und ihnen zeigen, es geht, es ist möglich, ihr könnt das schaffen.

Hast du Angst, wenn es so steil weiter bergauf geht, dass du irgendwann abheben könntest?

Mathea: Ich glaube ehrlicherweise, dass das nicht passieren wird. Das sagt aber sicher jeder über sich (lacht). Ich habe zum Glück einen sehr engen „Inner Circle“ mit meiner Familie und ich habe sehr gute Freunde, aber nicht viele Freunde. Die behandeln mich nicht anders als vorher, egal ob ich gerade einen Hit habe. Das erdet mich sehr, deswegen glaube ich nicht, dass das passieren wird.

Mit wem würdest du denn gerne einmal zusammen etwas machen?

Mathea: Das ist eine gute Frage. Ich würde schon gerne etwas mit Christina Stürmer machen, einfach aus Prinzip, so ein Generationending. Aber ich denke gar nicht so in Künstlerin oder Künstler, sondern in Songs, was könnte da passen.

Gibt es noch Locations, wo du spielen möchtest?

Mathea: Frequency hab ich ja mit dem heutigen Tag abgehakt, aber irgendwann würde ich gerne einmal die Stadthalle füllen mit meinem eigenen Konzert.

Was würdest du anderen jungen Nachwuchskünstlerinnen für Tipps geben?

Mathea: Nach Wien gehen, Songs schreiben, eine Richtung finden, die ehrlich ist, die zu einem passt und auf die dann versteift bleiben. Das Ding durchziehen. Die richtigen Leute ins Boot holen, vor jedem Vertrag einen Anwalt dazu holen, weil es könnte sehr schnell um sehr viel gehen.

Du bist ja nicht nur musikalisch für viele ein Vorbild, sondern auch wegen deines Stils. Wie wichtig ist denn das für dich?

Mathea: Für mich ist das sehr wichtig, für mich gehört das Visuelle zu meiner Kunst dazu, das ist noch eine weitere Art, wie man sich ausdrücken kann, das unterstreicht meine Musik noch einmal auf eine andere Art und Weise. Deswegen ist mir das vor allem in den vergangenen paar Jahren sehr wichtig geworden.

Wordrap:

Frequency: Internationale Stars

Fans: Liebe

Glitzer: Glamour

Spritzwein: Ist guat, schmeckt ma.