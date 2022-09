Frequency-Veranstalter: "Unser Wohnzimmer ist wieder sauber"

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Ein bisschen länger als sonst hat das große Aufräumen nach dem Frequency heuer gedauert. Das sei dem Wetter geschuldet gewesen. Regen und Gewitter direkt nach dem Mega-Festival erschwerten die Aufräumarbeiten, informierte Veranstalter Harry Jenner bei einer Abschlussbegehung des Geländes.

Kurz nach dem Festival war das Aufräumteam unterwegs und befreite Traisen sowie Ufer von Unrat. Foto: Maria Prchal

Dabei verglich er das Traisenufer mit einem Wohnzimmer: "Stell dir vor, du schmeißt eine Party mit sechs Leuten auf 20 Quadratmetern. Die gehen dann alle heim und du gehst auch schlafen. Am nächsten Tag stehst du auf und überall liegen Pizzaschachteln, Dosen und Servietten herum." Dann beginnt erst einmal das große Aufräumen. Beim Frequency sei es genauso: "Und wenn dann jemand am Abreisetag Fotos vom Gelände macht, ist es, als würde jemand am morgen nach der Party kommen bevor du überhaupt aufgestanden bist." Und weil es ein gemietetes Wohnzimmer sei, legt Jenner noch viel mehr Wert darauf, es ordentlich zu hinterlassen. "Jetzt ist unser Wohnzimmer wieder sauber", resümiert der Frequency-Veranstalter.

Maßnahmen für ein sauberes Festival

Dafür wurden in den vergangenen Jahre schon zahlreiche Maßnahmen implementiert. Das "Green Team" geht schon während des Festivals durch, räumt weg und schafft Bewusstsein für die Thematik. Der Müllpfand wurde erhöht, mehr Müllinseln aufgestellt und heuer erstmals gab es heuer Zelte zum Ausleihen. "Die werden nachher wieder eingesammelt und entweder gewaschen und wiederverwendet, oder recycled." Heuer waren 200 Zelte im Einsatz, nächstes Jahr möchte der Festival-Chef die Anzahl verdoppeln.

Neben mehr Pfand-Zelten verspricht Jenner im kommenden Jahr auch mehr Toilettenanlagen. Vor allem am Kerngelände und vor allem für Frauen.

Wie viele Tonnen Müll gesammelt wurden, lässt sich noch nicht final sagen. Aber vermutlich wieder so um die 250, so wie in den vergangenen Jahren.

