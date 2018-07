Der Hotspot in der Innenstadt hat seinen ersten Platz bei der Frequenzzählung verteidigt: Bereits 2016 war das „Tor zur Kremser Gasse“, die Kreuzung zwischen Kremser Gasse, Brunngasse und Klostergasse, unangefochtener Spitzenreiter mit 86.098 Passanten.

Bei der Zählung im Oktober 2017 konnte der nördliche Teil der Einkaufsmeile seine Führungsrolle ausbauen: 92.723 Menschen gingen an sechs Tagen von 8 bis 19 Uhr an der Zählstelle des „CT City-Teams“ vorbei, das seit Jahren die Frequenz in der Fußgängerzone misst. Hinter dem „Tor zur Kremser Gasse“ landete mit 74.695 Passanten die Brunngasse. „Sie hat den zweiten Platz mit einer Steigerung von beinahe 4.600 Besuchern mehr als deutlich ausgebaut“, freut sich Marketing-St. Pölten-Geschäftsführer Matthias Weiländer, der die Studie in Auftrag gegeben hatte.

Eine gestiegene Frequenz zeigen auch die meisten Messstellen in der Kremser Gasse, trotz Aufgrabungsarbeiten. „Die Kremser Gasse war massiv von der Baustelle behindert und hat trotzdem annehmbare Zahlen“, ist Matthias Weiländer erleichtert: „Das Wetter hat endlich gepasst.“ Nur die Kamera in der Kremser Gasse 1 nahm weniger Passanten auf als 2016, wie auch sämtliche Standorte rund um den Riemerplatz, etwa bei der Wiener Straße 1, der Linzer Straße 1 und der Schreinergasse 1.

Dazugewonnen hat der Herrenplatz, der auch in der Schanigarten-losen Zeit die Menschen anzieht: Über 7.200 Passanten mehr als 2016 überquerten das „Wohnzimmer der Stadt“, an der Messstelle bei der Galerie Maringer gingen um 5.000 Menschen mehr als im Vorjahr vorbei, über 6.000 waren es bei der Wiener Straße 14.

„Anspruch muss eine Steigerung sein“

Matthias Weiländer ist zuversichtlich, dass die neu gestalteten Bereiche der Fußgängerzone gut angenommen werden: „Unser Anspruch muss naturgemäß in einer Steigerung des Frequenz-Ergebnisses liegen, aber der Highscore in der nördlichen Kremser Gasse ist schon top.“

Frequenz-Vergleich in der Innenstadt

2017 - 2016

Kremser Gasse 18/33: 61.697 - 58.379

Kremser Gasse 20: 92.723 - 86.098

Kremser Gasse 6/17: 65.071 - 64.776

Brunngasse 4: 74.695 - 70.070

Domgasse 2: 39.615 - 37.284

Riemerplatz: 42.658 - 44.578

Herrenplatz: 35.642 - 28.371

Kremser Gasse 1: 34.417 - 37.519

Wiener Straße 1: 28.895 - 30.063

Wiener Straße 14: 31.474 - 25.236

Rathausgasse 8: 29.577 - 24.994

Herrenplatz 3: 19.576 - 14.591

Schreinergasse 1: 20.033 - 23.993

Herrengasse 1/2: 19.856 - 15.969

Wiener Straße 20/25: 16.066 - 13.780

Klostergasse 1: 28.716 - 25.485

Linzer Straße 1: 9.428 - 10.558

Quelle: CT City Team