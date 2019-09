Mit der „Earth Strike“-Demonstration geht die weltweite Aktionswoche „Week for Future“ zu Ende. Allein in Wien waren schon zu Mittag an die 30.000 Menschen auf der Straße, verstärkt durch die St. Pöltner „Fridays for Future“-Community.

Die ruft künftig jeden ersten Freitag im Monat auf zum Streik fürs Klima. Nächster Treffpunkt ist Freitag, 4. Oktober, 17 Uhr am Hauptbahnhof.