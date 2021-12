Promis der Region St. Pölten feiern eine familiäre Weihnacht

Weihnachten ist und bleibt für viele Menschen in der Region ein sehr familiäres Fest. So wird auch Schauspielerin Veronika Polly nach ihrer letzten weihnachtlichen Lesung in der Innenstadt Weihnachten im engsten Kreis der Familie und mit ein bis zwei Freunden verbringen. „Wir werden es gemütlich und entspannt angehen. Selbstverständlich sind wir alle geimpft! Abends gibt’s dann Fondue.“

„Menschen um mich haben, die ich mag“

Wichtig ist Polly, zu Weihnachten „Menschen um mich zu haben, die ich mag. Das muss sich nicht nur auf die Familie beschränken.“

„Corona hin, Corona her“, freut sich Wirte-Innungsobmann Leo Graf auf das Weihnachtsfest, „das bei uns immer sehr traditionell abläuft“. Auch beim Essen: Hühnereinmachsuppe, Schweinslungenbraten im Blätterteig-Mantel, danach Kekse. Was auch nicht fehlen darf, sind der Graf-Chor und seine Weihnachtslieder. „Wobei ich schon zugeben muss, dass da die weiblichen Familienmitglieder den schöneren Ton angeben.“

Leo Grafs Weihnachtswunsch: „Dass wir im kommenden Jahr in allen Belangen ein wenig mehr zur Normalität zurückkehren können. Und natürlich, dass wir Gasthof und Hotel offen halten können.“

Traditionelles Fondue bei Monika Ballwein

Dass wir noch einmal so ein „spezielles“ Weihnachten haben werden, hätte Cantores-Dei-Sängerin und Vocal-Coach Monika Ballwein nicht gedacht. „Die Zeit für uns Künstler wird immer schwieriger. Aber wir werden die Weihnachtstage trotzdem genießen, die Zeit nutzen und viel miteinander unternehmen und natürlich Musik machen.“

Am Weihnachtsabend gibt es traditionell Fondue. „Da genieße ich es, gemeinsam mit meinem Sohn den Tag vorzubereiten.“

„Weihnachten ist bei uns ein Fest, das zu Hause in der Familie gefeiert wird“, erzählt auch Nationalratsabgeordneter Fritz Ofenauer . Nach der Feier vor dem Christbaum kommt die Bescherung. Dann wird es kulinarisch: bei einem Essen, bei dem alle mitmachen können – wie Raclette oder Fondue. Den Abschluss bildet ganz traditionell der Besuch der Mette. „Ganz sicher auch in Corona-Zeiten.“

Auch am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen wird Bezirkshauptmann Josef Kronister wie ein Teil seines Teams Dienst machen.

Seit März 2020 wird in der Bezirkshauptmannschaft wegen Corona sieben Tage in der Woche gearbeitet. Auch zu den Feiertagen sind Mitarbeiter im Pandemie-Einsatz: Bezirkshauptmann Josef Kronister mit Julia Stuphann, Caroline Pölzl, Martin Tandinger und Leopold Rudnay (von links) vor dem Christbaum, der vor dem Amtsgebäude steht. BH

„Wir müssen den Corona-Betrieb aufrecht erhalten“, so der Chef der Behörde. Gefeiert wird daheim im ganz kleinen familiären Kreis, das war auch vor der Pandemie nicht anders: „Weihnachten war bei uns immer ein reines Familienfest“, sagt Josef Kronister.