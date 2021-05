Eigentlich ist es ja verboten, mit dem Fahrrad auf dem Gehsteig zu fahren; mit dem E-Scooter ebenso. Das störte zwei Männer jedoch wenig und so fuhren sie beide am Donnerstag mit ihren Zweirädern am Fußweg in der Wienerstraße. Beide waren sichtlich zu vertieft, übersahen einander und krachten frontal zusammen.

Der E-Scooter-Fahrer erlitt einen Nasenbeinbruch; der Radfahrer kam mit Prellungen davon. Beide Lenker werden angezeigt.