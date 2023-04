St. Pöltner Bauern kämpfen für ihre Obstbäume gegen Kälte

Erst vor wenigen Wochen gab es Jubel über die prämierten Produkte, jetzt bangen St. Pöltner Obstbauern um ihre nächste Ernte. Die tiefen Nachttemperaturen in den letzten beiden Wochen setzen den Obstbäumen zu. Effektive Methoden zum Schutz der Knospen sind Räuchern und Beregnung.

In den letzten Jahren trete das Problem immer häufiger auf. Da sind sich die Bauern einig. „Die Vegetation ist durch die milden Temperaturen früh dran und dann trifft es uns“, sagt Matthias Weichhart, der einen Bio-Obstbaubetrieb in Oberzwischenbrunn hat. Zwar halte die grüne Knospe, wie sie aktuell auf den Bäumen ist, mehr aus als die Blüte, aber das Gewebe kann durch die Kälte dennoch geschädigt werden. „In der Knospe ist der Pollenschlauch, wenn dieser durch die Beschädigung braun wird, entwickelt sich zwar eine Blüte, aber diese kann nicht bestäubt werden“, erklärt Weichhart, der an seinen Bäumen schon erste Schäden festgestellt hat. Jede Nacht mit Temperaturen unter 0 Grad verbringt er draußen bei seinen Bäumen.

Auch Martin Schweighofer mit seinem Betrieb in Matzersdorf kämpft für die Qualität seiner Äpfel. „Wir sind fleißig, um die Qualität, die unsere Kunden erwarten, zu halten“, betont der Bio-Bauer. Er kann ein Drittel seiner Flächen beregnen. Mehr ist aufgrund des Wasservorrates nicht möglich. „Beim Rest haben wir bei 30 bis 50 Prozent Schäden, die jetzt schon zu sehen sind. Der Rest stellt sich im Sommer und Herbst heraus“, erklärt Schweighofer, der Tafelobst produziert. Insofern sei es „wirtschaftlich eine leichte Katastrophe.“

Nähe zu Wohngebiet macht Maßnahmen schwierig

„Wir sind gegen Frost versichert“, sagt Bio-Obstbauer Karl Gunacker aus Nadelbach. Weil die Bäume so nah am bewohnten Gebiet stehen, könne er auch gar nichts machen: „Beräuchern schon gar nicht, und bei einer Überkopfberegnung könnte der Wind die Flüssigkeit zu den Häusern wehen.“ Auch er vermutet Schäden. Wie ausgeprägt diese sind, werde sich erst später zeigen. „Erst schauen wir einmal, wie die Blüte und die Bestäubung ist.“ Ebenfalls auf die Versicherung ohne weitere Maßnahmen setzt Bio-Bäuerin Andrea Götzinger aus St. Georgen. Bei ihren Bäumen seien derzeit noch keine Schäden sichtbar.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.