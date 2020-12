Die Rendl-Keller-Gasse, früher Mamauer Kellerweg, ist ein beliebter „Abschneider“ für die Anrainer in der Gerdinitschstraße und Autofahrer, die schnell von Karlstetten in die Stadt wollen. Obwohl dort ein Fahrverbot herrscht, ist die Straße viel befahren.

Von einem Tag auf den anderen war der Weg versperrt. Die Keller-Gasse ist nun eine Sackgasse, was die Gemüter vieler Anrainer erregt.

St. Pöltner Kellergasse Durchfahrt gesperrt: Streit um Kellergassen-Weg

„Das bedeutet schon einiges an Umweg für mich“, erklärt ein betroffener Autofahrer der NÖN. In der Gerdinitschstraße wohnt auch ÖVP-Gemeinderat Florian Krumböck. Der startete gleich eine Petition zur Aufhebung der Straßensperre.

Die Initiative „Freie Fahrt am Kupferbrunnberg“ unterstützten bislang knapp über 100 Personen. „Die neue Situation sorgt für mehr Verkehr in den Wohngegenden des Kupferbrunnbergs“, ist Krumböck überzeugt.

Gleichzeitig entstünden durch die Sperre längere Wege für Einsatzkräfte, Lieferdienste und die Bewohner. FPÖ-Obmann Klaus Otzelberger sieht in der Aktion ein „Drüberfahren“ über die Bürger: „Hier werden Interessen von Kellerbesitzern bevorzugt behandelt. Dies war jahrelang ein ÖVP-Anliegen, nun hat es die SPÖ umgesetzt.“

Überrascht von der Sperre ist Katja Rendl, Betreiberin des Lokals in der Keller-Gasse. „Ich habe aber aus der Sperre keinen Vorteil“, erklärt sie. Sie selbst müsse jetzt mehrmals täglich umdrehen und rundherum fahren. Im Sinne der Verkehrssicherheit begrüße sie die Sperre aber. „Am Kupferbrunnberg sind so viele Familien mit Kindern zugezogen. Die Kinder fahren da mit Begeisterung mit ihren Dreirädern“, so Rendl.

„Maßnahme im Sinne der Verkehrssicherheit“

Die Maßnahme erfolgte im Sinne der Verkehrssicherheit, erklärt der Magistrat. Eine Vielzahl an Anregungen, Wünschen und Beschwerden der Bevölkerung hätte eine effektive Verkehrsberuhigung gefordert. „Die Behörde folgte nun dem Wunsch“, so ein Sprecher des Rathauses.

Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler begrüßt die neue Verkehrsmaßnahme: „Diese Straße wurde oftmals als Abschneider verwendet. Da es diesbezüglich Beschwerden beim Magistrat gab, wurde die Sperre festgelegt.“ Das eigentlich bestehende Fahrverbot auf dieser Straße sei oft missachtet worden, das sollte nun der Vergangenheit angehören.

„Zur Durchsetzung hätte es auch bessere Maßnahmen gegeben. Und wer schon durch die Keller-Gasse gefahren ist, der weiß: Rasen ist dort durch die Bodenschwellen nicht möglich“, meint Krumböck.