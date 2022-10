Mehr Musik im Kindergarten: Pilotprojekt in St. Pölten

„Es ist besonders wichtig, dass Kinder sich früh mit Musik und Kunst auseinandersetzen können“, sind sich Schulamtsleiter Andreas Schmidt und der Leiter der städtischen Musik- und Kunstschule Lukas Schönsgibl einig.

Mit Jeunesse gibt es in der Stadt bereits ein Kulturprogramm für Kinder ab einem Jahr, in der Musikschule elementare Erziehung in Eltern-Kind-Gruppen ab zwei Jahren sowie auch ohne Eltern bis zum sechsten Lebensjahr. Nun wird die musikalische Kindergarten-Früherziehung im Rahmen eines landesweiten Pilotprojektes zunächst in drei Einrichtungen der Landeshauptstadt in der Bildungszeit im aktuellen Schuljahr umgesetzt.

„Wir wollen auch die Vermittlung von musikalischer Kompetenz vorantreiben“, betont Bürgermeister Matthias Stadler.

In den Kindergärten am Kupferbrunnberg, in der Handel-Mazzetti-Straße sowie in der Klostergasse startete die ausgebildete Instrumental- und Kindergartenpädagogin Miriam Wachter dieses Projekt in Zusammenarbeit mit Stadt und Land. „Das Angebot soll in den Kindergartenalltag integriert werden und ist für alle kostenlos sowie auf freiwilliger Basis“, erklärt Schönsgibl.

Zu Beginn des Projekts stehen die Grundelemente der Musik im Fokus. Dabei sollen die Kinder soziale Fertigkeiten erweitern, Gruppengefühl entwickeln und motorische wie musikalische Fertigkeiten erwerben. Sollte sich das Pilotprojekt bewähren, könnte dieses Konzept verlängert und ausgeweitet werden.

