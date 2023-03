Böheimkirchner und Kastener Bevölkerung im Einsatz gegen Müll

Am Frühjahrsputz im Gemeindegebiet von Böheimkirchen nahmen rund 120 Freiwillige aus den einzelnen Katastralen teil. Unzählige Müllsäcke konnten von den Mitarbeitern des Bauhofes fachgerecht entsorgt werden. Schon am Vortag waren rund 90 Kinder der ersten Klassen der Mittelschule unterwegs, um die Natur von unliebsamen Rückständen zu säubern.

Bürgermeister Franz Haunold und Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden waren begeistert. „Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir waren überwältigt von der großen Zahl an Freiwilligen.“

Kasten ebenfalls wieder sauberer

Jung und Alt sammelten auch in Kasten bei der Flurreinigung die Hinterlassenschaften in der Natur und sorgten für ein sauberes Ortsbild. Als kleines Dankeschön lud die Gemeinde alle Teilnehmer auf eine Jause ins Gasthaus Kübel in Gwörth ein.

