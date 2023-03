Persisch' Neujahr gemeinsam in St. Pölten feiern

Frühling, alles wird grün und fängt wieder zum Wachsen an. Nicht nur in Österreich ein Grund zu Feiern mit Bräuchen wie zu Ostern. Eines der wichtigsten Feste im persischen Raum ist das Neujahrs- und Frühlingsfest Nouruz/Nowruz. Das wird auch in St. Pölten begangen mit einem offenen Event am Samstag, 25. März, ab 16 Uhr im Steingöttersaal, Frauenplatz 1.

Dazu lädt Mitorganisatorin Manizeh Mohammadzadeh alle St. Pöltnerinnen und St. Pöltner ein: „Menschen zusammenbringen ist das Schönste.“ Während Covid hat sie riesige Feiern online organisiert mit bis zu 120 Personen aus ganz Europa. Jetzt ist wieder Zeit für Geselligkeit.

Doch das heurige Nouruz in St. Pölten steht auch noch unter dem Stern des Weltfrauentags. Die SP-Frauen Bezirk St. Pölten, der Verein Iraner:innen in Österreich und die SP Bezirksbildung organisieren die Feier zusammen. Um 16 Uhr ist Einlass, ab 18.15 Uhr liest Nahid Bagheri-Goldschmied Gedichte und Texte, 18.45 spricht die Nationalratsabgeordnete und Bereichssprecherin für globale Entwicklung Petra Bayer über Frauenrechte International.

Abschluss ist mit einem gemeinsamen Fest mit Musik und einem vegan-vegetarischen persischen Buffet. Die Kinderfreunde kümmern sich während der Veranstaltung um die kleinen Gäste. Eine Anmeldung ist unter bildung-stp@noe.spoe.at möglich

Rote Eier und ein Jahrtausende altes Fest

„Nouruz ist auch von den Bräuchen her ein bisschen wie Ostern“, erzählt Mohammadzadeh. Zum Beispiel werden Eier angemalt. Vor allem geht es ihr um das Gemeinsam-Feiern und den Frühling begrüßen. Seit 2013 wohnt Mohammadzadeh in St. Pölten: „Meine Nachbarn in Spratzern sind wie meine Familie.“ Mohammadzadeh ist auch sehr aktiv in der Protestbewegung für iranische Frauen.

Nouruz kann als Frühlings- und Neujahrsfest gesehen werden und fällt heuer auf den 20. März. Das ist der erste Tag des ersten Monats des iranischen Kalenders, der sich nach der Sonnenzeitrechnung richtet. Nouruz-Feiern reichen bereits in die vor-islamische Zeit vor rund 2.500 Jahre zurück, es ist also kein muslimisches Fest. Die UN-Generalversammlung beziffert die Anzahl der Menschen, die Nouruz feiern, mit über 300.000, verteilt über die Balkanhalbinsel, die Schwarzmeerregion, den Kaukasus, Zentralasien sowie den Nahen Osten.

Neben den rot-bemalten Eiern, gibt es noch viele weitere Traditionen zu Nouruz. Etwa der Frühjahrsputz, das Keimenlassen von vor allem Weizen, oder Linsensamen, und das Wichtigste: die sieben S, Haft Sin. Das sind sieben Gegenstände, die alle mit dem persischen S beginnen. Das sind oft:

Seke – Münzen

Sib – Apfel

Somagh – ein persisches Gewürz

Sobol – Hyazinthen

Sir – Knoblauch

Sabhzi – das vorher gekeimte Grün

Serkeh – Essig

