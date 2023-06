„Eigenverantwortung, statt Zwang“

Verpflichtende Fahrtauglichkeitsprüfungen für Menschen über 70 Jahren, die sich noch hinters Steuer setzen möchten, sind seit einigen Jahren immer wieder ein Thema. Auch kürzlich machte die EU-Kommission einen erneuten Vorstoß. In der Stadt und im Bezirk nimmt man diesen eher negativ auf. Auch Richard Mader, Leiter der Fahrschule Sauer in der Landeshauptstadt und im Pielachtal, steht der verpflichtenden Überprüfung kritisch gegenüber.

„Ich halte diese Vorgehensweise für eine eindeutige Diskriminierung der älteren Generation“, ärgert sich der Obmann der NÖ Senioren St. Pölten Dieter Pöhlmann. Er will weiterhin auf Eigenverantwortung setzen, zumal die Daten der Statistik Austria eindeutig zeigen würden, dass eine erhöhte Unfallhäufigkeit nicht gegeben sei. Dem stimmt auch die Bezirksobfrau der Pensionisten Renate Gamsjäger zu und betont: „Für ältere Personen spricht, dass sie langjährige Fahrpraxis haben und allgemein vorsichtiger – und vielleicht weniger gestresst – unterwegs sind. Ich bin also strikt dagegen, Fahrtüchtigkeitsprüfungen an ein bestimmtes Alter zu knüpfen.“ Sie könnte sich aber schon vorstellen, dass alle Fahrzeuglenkerinnen und -lenker in regelmäßigen Abständen zu Fahrsicherheitstrainings und Reaktionstests eingeladen werden. „Es sollte aber keine Prüfungssituation sein“, sagt Gamsjäger. Vielmehr solle man ein Angebot machen, Kenntnisse aufzufrischen und Fähigkeiten zu verbessern. „Dies könnte man auch mit positiven Anreizen wie etwa Bonuspunkten bei der Versicherung schmackhaft machen“, schlägt Gamsjäger vor und hält das für alle Altersgruppen sinnvoll.

Sie glaubt, dass es denen, die die Diskussion anzünden, um Personen mit Beeinträchtigungen gehe, aber auch das sei altersunabhängig. Menschen, die durch Erkrankungen oder Medikamente in ihrer Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt sind, sollten von Medizinerinnen und Medizinern sowie Apothekerinnen und Apothekern vielleicht eindringlicher als bisher auf das Thema Verkehrstüchtigkeit hingewiesen werden. „Dafür braucht es keine eigenen Tests und Prüfungen“, ist Gamsjäger überzeugt.

Fachverband empfiehlt Überprüfungsfahrt

Fahrschulleiter Richard Mader hebt ebenfalls hervor: „Statistisch gesehen sind die älteren Personen im Straßenverkehr überhaupt nicht das Problem.“ Dennoch würde er empfehlen, dass sich ab einem gewissen Alter jeder selbst die Frage stellt, ob man sich noch problem- und gefahrenlos hinter das Steuer eines Fahrzeuges setzen kann. „Wir als Fachverband der Fahrschulen empfehlen deshalb auch ab dem 75. Lebensjahr eine Überprüfungsfahrt, die einen rein empfehlenden Charakter hat, also überhaupt keine Prüfung darstellt“, sagt Mader. Das habe sich schon bei der Mehrphasen-Ausbildung bei den Führerschein-Neulingen bewährt. Auch da werde abseits des Prüfungsstresses noch einmal geschaut, ob alles sitzt. „Genau das sehe ich auch als Ansatz bei den älteren Verkehrsteilnehmern: Kein Zwang, sondern Eigenverantwortung!“, betont Mader.

Auto am Land oft unerlässlich

Dieter Pöhlmann sieht vor allem ein Problem am Land. „Eine Vielzahl der älteren Menschen ist in Ehrenämtern, in der Pflege, in der Kinder-/Enkelbetreuung tätig. Das Auto ist einfach nötig im ländlichen Raum“, gibt Pöhlmann zu bedenken. Oft seien die Ortskerne ausgedünnt und man finde erst zehn Kilometer weiter einen Supermarkt. Er sieht auch ein finanzielles Problem bei den Kommunen erwachsen. „Die dichtere Infrastruktur kostet sehr viel Geld.“ Auch Fahrtendienste kosten, wenn sie, wie er sagt, nicht mehr von freiwilligen, ehrenamtlichen Pensionisten betrieben werden können. „Ich komme aus einer Stadt, die über einen Verein einen Fahrdienst betreibt. Nehmen sie denen die Pensionisten weg, können sie schließen und die wirklich fahruntüchtigen, oft kranken Menschen kommen nicht einmal mehr zum Hausarzt“, ist Pöhlmann überzeugt.

Auch Gamsjäger sieht, dass außerhalb der Stadt der öffentliche Verkehr bei Weitem nicht das Mobilitätsbedürfnis abdecke. „Daher ist hier ein eigenes Fahrzeug oft unabdingbar, um ein selbstständiges, selbstbestimmtes Leben führen zu können.“

Der Senioren-Vertreter Dieter Pöhlmann gibt außerdem zu bedenken, dass die medizinische Infrastruktur fehle. „Unsere medizinischen Einrichtungen sind seit Jahren personell und logistisch nicht in der Lage, diese Menge an seriösen Untersuchungen zu bewältigen. Sollen das vielleicht auch noch die Amtsärzte machen?“