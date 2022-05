Ein Blick in die St. Pöltner FH-Labors

Werbung

Mit starkem Praxisbezug und moderner Infrastruktur wirbt die FH St. Pölten. Deswegen lädt sie jetzt auch Studieninteressierte in ihre Labors ein. Am Freitag, 6. Mai, bekommen sie Einblicke in die Praxisräume der FH. Egal, ob sie über ein Bachelor- oder Masterstudium nachdenken oder noch ganz unschlüssig sind.

Begleitet werden die Führungen durch die Labors und Räumlichkeiten des neuen Campus von FH-Studierenden. Um 14 Uhr startet die Tour im Bereich Gesundheit, um 15 Uhr geht es in die Räumlichkeiten für Medien und Digitale Technologien. Um 16 Uhr ist Kommunikation und Innovation dran, gleichzeitig auch Informatik und Security. Interessierte können sich auf der FH-Website für Führungen anmelden.

