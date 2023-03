Saison-Start auf der Michelbacher Sternwarte

Mit einer Führung durch die Volkssternwarte und Himmelsbeobachtungen zum Thema „Winterhimmel trifft Frühlingssternbilder“ startet der Verein Antares am Freitag, 31. März, um 19 Uhr die Saison. Die Wintersternbilder stehen in der westlichen Himmelshälfte vor dem Untergang, der Frühling dominiert den Sternenhimmel. Der Mond mit seinen Kratern ist zu sehen, ebenso sind Merkur, Venus und Mars am Abendhimmel zu beobachten.

Die Sternwarte wird heuer weiter ausgebaut

Auch die Sternwarte ist für die Besucher gut gerüstet. „2022 konnten wir die Teleskop-Plattformen fertigstellen. Heuer wollen wir die Infrastruktur auf dem Sternwartegelände weiter ausbauen. Ein zweites WC soll verbesserte Hygienestandards für unsere Besucher bieten. Außerdem erhält das Gebäude einen neuen Anstrich und der Kuppelinnenraum wird neu gestaltet“, freut sich Antares-Obmann Gerhard Kermer. Den neuen Sternwarteweg von Michelbach will er in das Führungsprogramm etwa in Form von Wandertagen integrieren.

