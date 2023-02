Erich Huber-Günsthofer ist neuer Leiter der Justizanstalt St. Pölten

Das St. Pöltner Gefängnis hat mit Günther Mörwald eine Schlüsselkraft an der Spitze. Der Brigadier übernimmt die Leitung der Justizanstalt von Oberst Günther Mörwald, der das Amt fast 25 Jahre lang ausfüllte.

„Kaum einer weiß besser, wie man mit schwierigen Lebensläufen umgeht“, lobte Justizministerin Alma Zadic den langjährigen Leiter bei der Verabschiedung. Mörwald habe die Justizanstalt mit viel Herzblut und Innovation geleitet und dabei viele Herausforderungen gemeistert. Dank gab es auch für Stellvertreterin Romana Weinauer: Sie habe die Anstalt seit 2020 auf Kurs gehalten und als "hervorragende Leistungsträgerin und immer ein offenes Ohr für die Mitarbeiter gehabt“.

Führungskompetenz und Erfrahrung aus Wels und Sonnberg

Dem neuen Leiter Erich Huber-Günsthofer hatte Mörwald schon 2001, als dieser Stellvertreter in St. Pölten war, auf den Weg mitgegeben: „Was immer kommen mag, du machst deinen Weg.“ Nach Stationen im Justizministerium übernahm Huber-Günsthofer schließlich 2011 die Justizanstalt in Wels, seit 2016 war er Leiter in Sonnberg. „In über sieben Jahren als Anstaltsleiter konnte Brigadier Huber-Günsthofer seine Management-Fähigkeiten und die Führungskompetenz beweisen und einen breiten Erfahrungsschatz sammeln“, betonte Zadic. Huber-Günsthofer habe immer das große Ganze im Blick und versuche, das System zu optimieren und weiterzuentwickeln. „Die Qualität des Strafvollzugs hängt von der Arbeit vor Ort ab“, so die Justizministerin. Der Strafvollzug solle nicht die Endstation sein, sondern eine Chance, in ein straffreies Leben zu kommen. Dafür benötige es eine Reihe an Berufsgruppen wie Justizwachebeamte, Krankenpfleger und Sozialarbeit. Neue Kräfte werden auch hier aktuell in vielen Bereichen gesucht.

„Ich werde meine ganze Energie in dieses Amt stecken“

Erich Huber-Günsthofer hob in seiner Antrittsrede den unverzichtbaren Beitrag der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justizanstalt St. Pölten hervor. "Die Aufgabe ist anspruchsvoll, die Herausforderungen werden immer größer." Straftäter mit psychologischen Auffälligkeiten, Suchtmittelabhängigkeiten, aber auch die Sprachbarriere und Überbelegung erzeugen spürbaren Druck. „Ich bin aber überzeugt, dass wir das gemeinsam bewältigen können. Ich werde meine ganze Energie in dieses Amt stecken“, sagte Huber-Günsthofer. Er appellierte ebenso an die Ehrengäste, weiter in die Justizanstalt zu investieren, um diese fit für die nächsten 30 Jahre zu machen und den Insassen Möglichkeiten zur Resozialisierung zu bieten.

