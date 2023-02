Neue Leiterin im Wagramer Elisabeth-Heim

Das Haus St. Elisabeth der Caritas bietet 133 Pflegeplätze auf vier Stationen. Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dort beschäftigt. Neue Leiterin des Pflegeheimes ist Michaela Schipper-Schauer, die bereits seit Herbst 2021 als Verwaltungsleitung tätig war. Die Betriebswirtin war in den vergangenen Jahren in der Geschäftsleitung eines Wiener Pflegeheimes tätig und leitete an der VHS Wien zahlreiche Projekte.

„Das Haus St. Elisabeth hat einen besonders guten Ruf. Unsere Pflege- und Betreuungspersonen, die Kolleginnen und Kollegen der Serviceabteilung – alle wirken zusammen, um unseren Bewohnerinnen und Bewohnern hier im Haus einen besonders schönen Lebensabschnitt zu bieten“, sagt Schipper-Schauer. Ihr größtes Anliegen sei es, den Mitarbeitenden in ihrem Helferberuf gute Rahmenbedingungen zu bieten.

„ Dieses Haus zu leiten, braucht viel Empathie, Kommunikationsstärke, wirtschaftliches Verständnis und eine entsprechende persönliche Wertehaltung. Michaela Schipper-Schauer vereint all diese Kompetenzen und wir fr euen uns, ihr unser Vertrauen schenken zu dürfen“, betont der Direktor der Caritas St. Pölten Hannes Ziselsberger.

Im Jahr als Verwaltungsleiterin überzeugte Schipper-Schauer auch Bereichsleiterin Karin Thallauer von ihrer Eignung: „Wir haben sehr schnell erkannt, dass Michaela Schipper-Schauer an de n richtigen Stellschrauben dreht, die einerseits einen wirtschaftlich positiven Effekt haben, aber auch im Team, weil sie für alle im Haus ein offenes Ohr hat.“

