„Wir hoffen, dass das Interesse an künstlerischen Aktivitäten ungebrochen besteht“, sagt Künstlerbund-Obmann Ernest A. Kienzl und präsentiert das Jahresprogramm im Kunst:Werk „unter der Voraussetzung, dass die Corona-Maßnahmen gelockert werden.“

Das Kunst:Werk-Jahr beginnt am 11. März mit der Ausstellung „Körper“, kuratiert vom Künstlerbund-Obmann. „In dieser Schau werden die vielfältigen Bedeutungen des Begriffs Körper, etwa als Organismus eines Lebewesens, als räumlich festes Objekt, als abgegrenzter Raum oder auch als Menge an Personen in einer Körperschaft thematisiert“, erklärt Kienzl.

Am 15. April folgt dann die Ausstellung „young & fresh“, kuratiert von Evi Leuchtgelb. Dabei treten Arbeiten von jungen Künstlern in Dialog mit Werken von arrivierten Mitgliedern des Künstlerbundes.

Ende Mai geht es um das Gegensatzpaar „abstrakt : konkret“, im September um „Austausch“ mit der Grazer Künstlervereinigung. Und zum Abschluss des Jahres heißt es „anonym – auf Papier“: Papier-Arbeiten ohne Angabe des Namens der Künstler werden verkauft, wodurch die Anonymität aufgehoben wird. Ein Teil des Verkaufserlöses wird einem sozialen Zweck zugeführt.