Bettwäsche für St. Pöltner Wohngruppe Masala

Aktuelll mangelt es an Leichtüchern und Bettwäsche für die Schützlinge des Emmaus-Projekt Masala. Hier konnte die Raiffeisenbank Region St. Pölten gemeinsam mit ihrem Partner Florella Dreams für rasche Abhilfe sorgen. Denn auch Florella Dreams unterstützt Geborgenheit für Menschen in Krisensituationen: Das umtriebige Textilunternehmen im Herzen von Niederösterreich produziert und vertreibt Bettwäsche auch mit Blick auf einen sozial verantwortlichen Umgang mit Textilien.

Das Emmaus-Projekt ist ein Verein, der sich der Unterstützung von Menschen in Krisensituationen verschrieben hat. So entstanden an sieben Standorten in St. Pölten verschiedenste Einrichtungen mit unterschiedlichsten Unterstützungsschwerpunkten. Von der Arbeit über Wohnen und Notunterkünften bis hin zu sozialpädagogischen Wohngemeinschaften für Jugendliche.