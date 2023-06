Großer Andrang bei Lions Flohmarkt im St. Pöltner VAZ

Egal ob Kleidung, Schuhe, Bücher, Geschirr, Spielzeug, Kleinmöbel, Sportartikel, Elektrogeräte, Tonträger jeder Art, oder Taschen und Koffer, am diesjährigen Flohmarkt des St. Pöltner Lions Clubs war für fast jeden was dabei. Tausende Besucherinnen und Besucher waren am Freitag und Samstag unterwegs, um das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Unter den ehrenamtlichen Helfern war auch Bürgermeister Matthias Stadler. Mit dabei waren die Partner des Lion Clubs aus Rumänien, welche die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten aus ihren Heimatländern verwöhnten. Erstmalig konnten auch Waren aus dem Fundamt in St. Pölten erworben werden.

Der gesamte Reinerlös des Flohmarkts kommt karitativen Projekten und der Unterstützung bedürftiger Personen zugute. Weggeschmissen wird beim Lions-Flohmarkt nichts. Waren, welche an diesen beiden Tagen nicht verkauft werden konnten, wurden seitens des Partner Clubs in Rumänien den Carla Märkten und der Aktion „Lichtblick durch Team Josef“ übernommen und werden dort verkauft.

Flohmarkt Organisatoren Georg Maroscheck, Stephan Kranawetter sowie Lions Präsident Manfred Feichtinger zeigten sich über den neuerlichen Erfolg begeistert: „Vielen Dank an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die Schülerinnen und Schüler sowie die Lions Mitglieder und deren Familien, die auch heuer wieder großartiges in einer ganzen Woche Arbeit geleistet haben. Danke auch an die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner, welche wieder umfangreich gespendet haben, treu dem Motto – helfen Sie uns helfen!“

Bei den Vorbereitungen halfen heuer St. Pöltner Schulen. So sortierten und bauten die Schülerinnen und Schüler der HTL St. Pölten, der Mary Ward Schulen, der BASOP/BAfEP sowie der NMS

mit Feuereifer auf.