Ab Samstag gibts wieder über 45 Parkplätze beim Domplatz in St. Pölten

Der Markt am St. Pöltner Domplatz lockt an Donnerstagen und Samstagen zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt. Einige Menschen sind auf das Auto angewiesen, diese können nun wieder in Domplatznähe parken. „Der Gemeinde ist es ein großes Anliegen, dass trotz der Bautätigkeiten im Bereich rund um den Markt Parkmöglichkeiten für diese Personen vorhanden sind. Der Wochenmarkt ist ein zentraler Treffpunkt in der Innenstadt, ein belebter Ort“, betont Bürgermeister Matthias Stadler fest. Ab 11. März stehen über 45 Parkplätze mehr zur Verfügung. „In der Hofstatt, beim Bischofsteich und in der Lederergasse war das Parken zu Markzeiten in der letzten Zeit nur für Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker erlaubt“, heißt es aus dem Rathaus.

Des Weiteren gibt es in der Innenstadt verteilt zwölf Garagen, in denen insgesamt 3.182 Stellplätze für Autos bereit stehen. Weitere Infos dazu unter: Sicher parken ums Eck

