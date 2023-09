Die Bühne des Lebens: Erinnerungstheater für Frauen in St. Pölten

Schon mit ihrem Buch „Aber Großmutter, warum...?“ wollte die St. Pöltner Autorin und Psychotherapeutin Auguste Reichel der alten Frau und ihren Geschichten mehr Raum geben und Klischees aufbrechen. Darin erzählt sie von Großmüttern, die zwischen 1870 und 1940 geboren wurden. Diese biographische Arbeit führt sie jetzt mit der Theaterpädagogin Regina Schreiber fort.

Die beiden laden Frauen ab 50 zu einem Erzählkreis und Erinnerungstheater. Zuerst kommt in dem Erzählkreis jede zu Wort, danach wird das Erzählte mit verschiedenen Methoden von nonverbaler Darstellung bis zu Improvisation gespielt. Reichel erklärt: „Es ist eine sehr bewährte Methode, und es ist nicht Psychotherapie, es ist biographische Arbeit.“ Damit nähern sich die Frauen Themen wie Kindheitsspiele.

An drei Freitagen lädt Reichel in ihre Praxis in Oberradlberg, jeweils von 15 bis 18 Uhr, pro Nachmittag fallen 45 Euro an. Der erste Termin ist der 29. September, dann ist noch der 3. November und 1. Dezember geplant und „bei Bedarf auch mehr.“ Eine schriftliche Anmeldung braucht es bis 20. September an: auguste@reichel-reichel.at oder per SMS an 0676 35 100 88.