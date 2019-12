Um den lärmgeplagten Tieren zu Silvester etwas Gutes zu tun, haben sich die Admins der St. Pöltner Facebook-Gruppen "Leben in St. Pölten & Umgebung", "Was ist los in St. Pölten?" , "share & care stp/lf" und umgebung" und "St. Pölten isst" heuer erstmals zusammengeschlossen, um Spenden für den Tierschutzverein St. Pölten zu sammeln.



"Die Aktion bringt Sensibilisierung für das Thema. Viele wissen gar nicht, dass das Böller Schießen den Tieren schadet", so Thomas Kainz, Obmann-Stellvertreter des Tierschutzvereins, der sich über die Aktion und die Spenden freut.

Die Futterspenden werden am Dienstag, 31. Dezember zwischen 10.00 und 11.30 Uhr am Kundenparkplatz von "Farben Christoph" in der Mariazellerstraße 6b persönlich entgegen genommen. "Wir – und die Tiere – freuen uns über jede Spende und über jeden Böller, der nicht abgeschossen wird", schreibt eine der Initiatorinnen Ramona Drexler auf Facebook.