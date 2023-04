Jungpflanzenmarkt der Emmaus CityFarm startet in St. Pölten

Die Gartensaison steht in voller Blüte, auch wenn das Wetter gerade weniger einladend ist. DieTagesstätten-Gäste der Emmausgemeinschaft CityFarm arbeiten bereits auf Hochtouren, um für den beliebten Jungpflanzenmarkt vorbereitet zu sein. Gepflanzt wird eine große Auswahl an Gemüseklassikern, Kräutern und Blumen. Aber auch exotische Gewächse gibt es zu finden, sodass für jeden Gartenliebhaber etwas dabei ist.

Der Verkauf startet am Mittwoch, 26. April. Somit haben die Jungpflanzen noch wenige Tage Zeit, um zu wachsen und zu gedeihen. Wer Interesse an dem Pflanzenerwerb hat, kann ab dem 20. April unter https://www.emmaus.at/jungpflanzenmarkt/ seine Wünsche vorbestellen und ein Zeitfenster für die Abholung auswählen. Die Bezahlung erfolgt vor Ort in bar. Es wird darum gebeten, Kisten für den Transport mitzubringen.

Am Freitag, 28. April, von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis17 Uhr findet der Direktverkauf der noch übrigen Pflanzen statt.

Die Emmausgemeinschaft St. Pölten wurde bereits 2010 als Green Care-Pioniereinrichtung ausgezeichnet und betreibt an sieben Standorten Einrichtungen zur Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Der Einkauf am Jungpflanzenmarkt unterstütz die Arbeit der Tagesstätte CityFarm, eine arbeitstherapeutische Einrichtung für Menschen mit psychischer Erkrankung.

